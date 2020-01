50.000 hlasov zo zahraničia môže rozhodnúť voľby do NR SR 2020

Pri stranách, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti, budú hlasy zo zahraničia rozhodujúce. Prinášame zhrnutie kampane "Srdcom doma - volím zo zahraničia".

v Prahe dňa 11. 1. 2020

Aplikácia Volby.SrdcomDoma.sk ktorú poskytuje Srdcom doma o.z. umožnila pohodlné a rýchle vytvorenie žiadosti o voľbu poštou, resp. aj o hlasovací preukaz. Ostáva stále v prevádzke a voličom umožňuje vytvorenie žiadostí o hlasovací preukaz.

K 10.1.2020 23:59 bolo prostredníctvom aplikácie

Volby.SrdcomDoma.sk vytvorených 47.065 žiadostí o voľbu zo zahraničia.

Z toho:

41.645 (88,5 %) vytvorili voliči s trvalým pobytom v SR

5.420 (11,5 %) vytvorili voliči bez trvalého pobytu v SR

video //www.youtube.com/embed/3SrzVbEl0y0





Naša obrovská vďaka patrí snáď stovkám dobrovoľníkom - pravým aktivistom, ktorí neúnavne deň čo deň zdieľali, písali, mobilizovali ďalších a ďalších voličov v zahraničí. Počet zdieľaní stránkyhttps://volby.srdcomdoma.skna Facebooku presiahol 32.000. Státisíce ľudí videli naše videá, ktoré vznikali po celom svete a vystupovali v nich občania SR pôsobiaci v zahraničí. Poslali tak na Slovensko úplne jasný signál - sledujeme, čo sa na Slovensku deje a sme odhodlaní zapojiť sa do rozhodovania o budúcnosti našej krajiny.

Predpokladáme, že celkový počet skutočne odovzdaných hlasov zo zahraničia vo voľbách do NR SR 2020 bude nakoniec okolo 55.000 a pri zachovaní volebnej účasti z roku 2016, môže predstavovať asi 2% všetkých platných hlasov.

54 % návštevníkov aplikácie prišlo zo sociálnych sietí

29 % priamym zadaním adresy v prehliadači

7 % presmerovaním z iných stránok (spravodajské weby, blogy)

7 % z vyhľadávania (Google)

2 % z newsletrov

1 % z platenej reklamy

Z iných webov sme najviac návštev získali z:

36 % Denník N

27 % Blogy na SME.sk

14 % Aktuality.sk

3 % Refresher.sk

2 % SME.sk

18% iné

Pohlavie návštevníkov stránky:

54 % tvorili ženy

46 % tvorili muži

Vek návštevníkov stránky:

7 % tvorili užívatelia vo veku 18-24 rokov

42 % tvorili užívatelia vo veku 25-34 rokov

27 % tvorili užívatelia vo veku 35-44 rokov

12 % tvorili užívatelia vo veku 45-54 rokov

9 % tvorili užívatelia vo veku 55-64 rokov

3 % tvorili užívatelia vo veku 65+ rokov

Krajiny, z ktorých na stránku pristupovali návštevníci stránky:

(36,83 %) Slovensko

(19,76 %) Česko

(10,85 %) Veľká Británia

(5,43 %) Nemecko

(3,93 %) Rakúsko

(3,38 %) Švajčiarsko

(2,99 %) USA

(1,71 %) Írsko

(1,69 %) Holandsko

(1,38 %) Dánsko

(1,15 %) Francúzsko

(1,15 %) Kanada

(1,11 %) Belgicko

(1,03 %) Nórsko

(1,00 %) Austrália

Záujem voličov zo zahraničia o voľbu poštou predčil naše očakávania. Je vidieť, že aj občania, ktorí často cestujú, či pôsobia v zahraničí, pozorne sledujú vývoj na Slovensku a majú ochotu zapájať sa do správy vecí verejných. Štát by nemal ignorovať ich ochotu zapájať sa.

Veľmi nás mrzí, že premiér SR ani predseda NR SR nepovažovali za dôležité vyzvať voličov v celom svete na účasť na voľbách zo zahraničia.

Veríme, že zvýšená volebná účasť zo zahraničia v týchto voľbách povedie v novozvolenom parlamente k zmene volebnej legislatívy a k rozšíreniu voľby zo zahraničia na všetky voľby. V tomto smere občianske združenie Srdcom doma komunikuje s demokratickými politickými silami kandidujúcimi vo voľbách do NR SR. Oslovili sme demokratické politické strany s anketou, v ktorej sme sa pýtali, či politické subjekty podporujú rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb a či podporujú zavedenie voľby poštou aj pre voličov, ktorí sa nachádzajú v čase volieb na Slovensku. Sledovali sme aj hlasovania o volebnej legislatíve v minulom roku. Na základe uvedeného konštatujeme, že nasledujúce politické subjekty podporujú rozšírenie voľby zo zahraničia na všetky voľby organizované na Slovensku (okrem volieb do NR SR aj na prezidentské, do Europarlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samospráv obcí a súčasne podporujú zavedenie voľby poštou aj na území Slovenska) - uvádzame v poradí, v ktorom odpovedali na našu anketu:

SAS

PS/SPOLU

KDH

ZA ĽUDÍ

OĽANO

Ostatné parlamentné strany (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD, SME RODINA, ĽSNS) svojim hlasovaním v parlamente jasne ukázali, že sú proti takejto zmene legislatívy. Tieto politické subjekty na našu anketu a výzvu o podporu našich návrhov ani nereagovali.

Výzvy pre zákonodarcu aj MV SR

MV SR nám nebolo schopné dať spoľahlivý zoznam e-mailových adries na všetky obce. Obce nemajú povinnosť zriadiť si www stránku a mnohé ju nemajú. V takom prípade im zákon ukladá zverejniť e-mail adresu na obecnej výveske. To je absolútne nevhodné riešenie pre voličov v zahraničí. Zákon dáva povinnosť obci, zverejniť na svojich www stránkach e-mailovú adresu, na ktorej obec prijíma žiadosti. Zákon však nehovorí o termíne, do kedy tak musia obce robiť. Mnohé obce tak dodnes neurobili. Niektoré obce používajú bezplatné e-mailové servre. Nikto negarantuje doručenie voličovej žiadosti. Obce nemajú povinnosť potvrdiť prijatú žiadosť a voliči sú po odoslaní e-mailu nútení telefonovať na úrad a overiť si, že ich žiadosť úrad zanzamenal. Je potrebné, aby MV SR garantovalo zoznam kontaktov na obce. Štát by mal podľa nášho názoru nájsť spôsob, ako voličovi garantovať doručenie žiadosti obci. Niektorí úradníci nad rámec zákona vyžadovali zasielanie vlastných formulárov, podpísaných voličom, či scany občianskeho preukazu. Keď sa na nás obrátili voliči s týmito podnetmi, odkazovali sme ich na MV SR. Sme presvedčení, že volieb poštou sa mohlo zúčastniť omnoho viac voličov, ak by im štát venoval dostatočnú pozornosť a realizoval informačnú kampaň. Takto celá ťarcha ostala na občanoch. Spracovanie žiadostí je enormne náročné a s každými voľbami stúpa. Všetky dáta sa následne musia overovať ručne v registroch. Sme presvedčení, že vytvorenie aplikácie na podávanie žiadostí o voľby zo zahraničia by vyriešilo neistotu voličov, umožnilo efektívne overovať dáta zadané voličmi a zvýšilo dôveryhodnosť voličov voči voľbe zo zahraničia a teda aj ochotu využiť ju.

Aplikácia Volby.SrdcomDoma.sk neukladá ani nespracúva žiadne informácie zadávané voličmi.

Volič má možnosť po načítaní stránky vypnúť internet a vytvoriť žiadosť aj bez pripojenia na internet, aby si bol istý, že žiadne dáta neboli odoslané.

Následne si žiadosť uloží a pošle emailom.

