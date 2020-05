Slovenské projekty uspeli v medzinárodnej konkurencii

Viac ako 2 000 nápadov súťažilo na udalosti s názvom EUsVirus, organizovanej pod záštitou Európskej komisie v snahe riešiť výzvy, ktoré priniesla pandémia Covid-19. Ktoré dva slovenské projekty uspeli?

Na udalosť s názvom EUsVirus, organizovanej pod záštitou Európskej komisie v snahe riešiť výzvy, ktoré priniesla pandémia Covid-19 zavítalo aj niekoľko občanov Slovenskej republiky. Účastníci mohli prísť na akciu s nápadom na nový produkt, software, službu alebo navrhnúť inováciu. Ďalší sa mohli k niektorému z nápadov pridať. Počas víkendu mali tímy transformovať nápady do prototypov, vytvoriť textovú časť a video, ktorými sa snažili presvedčiť porotu. Najúspešnejší mohli získať navyše aj finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov.

V medzinárodnej konkurencii nakoniec uspeli dva projekty s účasťou Slovákov. Oba tímy založili občania Slovenska pôsobiaci v Prahe a členovia občianskeho združenia Srdcom doma o.z., ktoré pred marcovými voľbami do NR SR zmobilizovalo trojnásobný počet voličov pre účasť poštou zo zahraničia v porovnaní s rokom 2016 a ktoré sa dlhodobo venuje rozširovaniu možností pre zapájanie sa občanov do vecí verejných, napr. aj rozširovaním možnosti voliť zo zahraničia. Slováci prišli na hackathon s konkrétnymi nápadmi, ktorým venovali celý víkend s minimom spánku.



Projekt Matika.in [Andrej Probst] - 2. miesto v kategórii “Výzvy základných a stredných škôl” (Primary and secondary school specific challenges)

Projekt pomáha deťom zo základných a stredných škôl precvičovať úlohy online a hravou formou z matematiky (www.matika.in), gramatiky (www.gramar.in), finančnej gramotnosti (www.zlatka.in), zemepisu (www.geograf.in) a kritického myslenia (www.trainbra.in). Heslo je učenie pomocou hrania.

Počas pandémie výrazne stúpol záujem o tieto vzdelávacie weby hlavne detí z Talianska a Českej republiky. Ďalej sú to deti samozrejme zo Slovenskej republiky, Maďarska a Francúzska. V tomto období chodí na web precvičovať okolo 20 000 detí denne, ktoré vyriešia okolo 200 000 úloh z matematiky.

Žiaci riešia úlohy z danej oblasti, systém ich upozorňuje na chyby, predkladá úlohy s adekvátnou náročnosťou a učiteľ alebo rodič len sleduje, komu sa ako darí, čo žiaci zvládajú bez problémov, kde potrebujú viac pomôcť.

Aby boli žiaci viac motivovaní riešiť úlohy, na weboch sú aplikované prvky gamifikácie a aj priamo hry, kde postup v hre sa dá získať len správnym vyriešením úlohy. Žiaci môžu hrať hry sami, alebo proti virtuálnej postavičke, alebo proti spolužiakovi z virtuálnej triedy. Počas hackathonu pribudla možnosť na všetkých weboch hrať aj proti akémukoľvek registrovanému kamarátovi/kamarátke.

Viac informácií o účasti na #EUvsVirus: https://devpost.com/software/matikain-learn-with-friends-although-you-are-each-at-home

Projekt Qesadila.com [Ľudovít Scholtz, Samuel Zubo] - 3. miesto medzi päťdesiatkou projektov obsadil v kategórii “Ochrana občanov a demokracie” (Protection of citizens & democracy).

video //player.vimeo.com/video/411919240?portrait=0

Projekt vznikol len 3.apríla 2020 a kladie si za cieľ vytvoriť nástroj pre bezpečnéonline hlasovanie pomocou eID (PKCS#11) s použitím občianskych preukazov s čipom. V čase keď je fyzické stretávanie rizikové, občania sa môžu dostať do karantény alebo nemocnice a môžu byť obmedzené ich možnosti zúčastňovať sa na spolurozhodovaní inštitúcií. Môže ísť o zvolených predstaviteľov obcí, miest, samosprávnych krajov, ale aj obchodných spoločností, akademických senátov atď., ktoré aj počas pandémie musia plniť svoje úlohy. Názov riešenia je odvodený od anglického “Qualified electronic signature” (QES), teda zaručený elektronický podpis, ktorým už dnes môže podpisovať elektronický dokument každý, kto má občiansky preukaz s čipom a na oddelení dokladov si nechal nahrať certifikáty do čipu.

Dňa 7.apríla 2020 uzákonila v tejto súvislosti NR SR možnosť hlasovať e-mailom, písomne alebo prostredníctvom video konferencie. Projekt Qesadila sa snažíupozorniťna to, žee-mail či video záznamnemôže byť braný ako dôveryhodný dôkaz o hlasovaní, nakoľkomôžu byť manipulované. V dnešnej dobe už nie je pre hackerov problémom ani realizovať deep fake video v reálnom čase, takže hlasujúci by mohol vidieť, že dvíha ruku, ale iní môžu vidieť, že nehlasuje a pod.

Ako sa vyjadrilaErika Kusyová zo Spoločnosti pre otvorené informačné technológie - SOIT: “Ak sa mesto alebo obec rozhodne pre rokovanie elektronicky, potrebuje nástroj, ktorý umožní bezpečnú a jednoznačnú autentifikáciu hlasujúceho, takže ak nechcú obce a mestá čeliť spochybňovaniu rozhodnutí, musia používať také elektronické prostriedky, ktoré sú schopné zaznamenať autorizované hlasovanie oprávnených osôb.”

V priebehu apríla bol EUvsVirus tretím víkendom po Hack The Crisis Slovakia a The Global Hack, počas ktorého dobrovoľníci zo Srdcom doma o.z. tvorili nástroj, ktorý čoskoro uvedú do pilotného projektu. Aj keď tím pôsobí v Prahe, pre implementáciu pilotného riešenia si zvolili Slovensko. V NR SR bolo práve dnes schválené Programové vyhlásenie Vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala k podpore elektronizácie služieb.

Okrem autentifikácie pomocou slovenských občianskych preukazov má Qesadila už čoskoro podporovať aj české občianske preukazy a estónske e-Residence ID. Kód aplikácie poskytujú jej tvorcovia ako open source zdarma, čím chcú poskytnúť možnosť verejného auditu odborníkom na bezpečnosť.

https://devpost.com/software/qesadila





https://www.srdcomdoma.sk

Viac o Srdcom doma o.z.: https://volby.srdcomdoma.sk/srdcom-doma-obcianske-zdruzenie.html

LOGO Srdcom doma >

LOGO Qesadila

https://www.facebook.com/qesadila

https://twitter.com/qesadila